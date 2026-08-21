Ciné-P’tit Déj’ : Un amour d’épouvantail, Cinéma de Senlis, Senlis

Informations pratiques

Ciné-P’tit Déj’ : Un amour d’épouvantail Dimanche 1 novembre, 10h30 Cinéma de Senlis Oise

Tarif -15 ans : 5 € / Tarif adulte : 7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-01T10:30:00+01:00 – 2026-11-01T11:15:00+01:00

Fin : 2026-11-01T10:30:00+01:00 – 2026-11-01T11:15:00+01:00

UN AMOUR D’EPOUVANTAIL

44 minutes | Programme de 4 courts-métrages

A partir de 3 ans

Accueil « p’tit déj' » à partir de 10h

Un programme champêtre qui anime la ferme de mille et une aventures !

D’après l’album illustré de Julia Donaldson et Axel Scheffler.

Betty Delorge et Harry Fortepaille, deux épouvantails très amoureux, rêvent d’un mariage inoubliable. Tout semble prêt pour le grand jour… jusqu’à ce que Harry parte chercher une dernière chose indispensable à la célébration : des fleurs roses. Pendant son absence, Réginald Dufoin, un épouvantail malin et un peu trop sûr de lui, arrive avec des idées qui pourraient bien gâcher la fête.

https://cinesenlis.com/FR/119/cine-ptit-dej.html

Cinéma de Senlis 10 rue du cimetière Saint-Rieul 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« link »: « https://cinesenlis.com/FR/119/cine-ptit-dej.html »}]

Les Ciné-P’tit Déj’ sont des séances dédiées aux plus jeunes, à partir de 3 ans, pour découvrir le cinéma tout en douceur, le dimanche matin à 10h30 avec un accueil « p’tit déj' » à partir de 10h.