Ciné p’tits loups L’ourse et l’oiseau Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu

Informations pratiques

La Chaise-Dieu

Ciné p’tits loups L’ourse et l’oiseau

Auditorium Cziffra 12 Place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 10:30:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Film d’animation à 10h30 à l’auditorium Cziffra à partir de 3 ans. Un coin lecture sera proposé par la Bibliothèque de La Chaise-Dieu sur place avant la séance

.

Auditorium Cziffra 12 Place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 cinemome@parc-livradois-forez.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Animated film at 10:30 a.m. in the Cziffra Auditorium; for ages 3 and up. The La Chaise-Dieu Library will set up a reading corner on site before the screening.

L’événement Ciné p’tits loups L’ourse et l’oiseau La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay