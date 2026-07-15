Ciné p’tits loups L’ourse et l’oiseau Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu
vendredi 23 octobre 2026 · Auditorium Cziffra · La Chaise-Dieu
Informations pratiques
La Chaise-Dieu
Ciné p’tits loups L’ourse et l’oiseau
Auditorium Cziffra 12 Place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 10:30:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
Film d’animation à 10h30 à l’auditorium Cziffra à partir de 3 ans. Un coin lecture sera proposé par la Bibliothèque de La Chaise-Dieu sur place avant la séance
.
Auditorium Cziffra 12 Place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 cinemome@parc-livradois-forez.org
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English :
Animated film at 10:30 a.m. in the Cziffra Auditorium; for ages 3 and up. The La Chaise-Dieu Library will set up a reading corner on site before the screening.
L’événement Ciné p’tits loups L’ourse et l’oiseau La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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