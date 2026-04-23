Ciné-rencontre avec l’INA, L’Hybride, Lille

Ciné-rencontre avec l’INA Jeudi 28 mai, 20h30 L’Hybride Nord

6 € tarif unique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T20:30:00+02:00 – 2026-05-28T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-28T20:30:00+02:00 – 2026-05-28T22:00:00+02:00

Découvrez Lille comme vous ne l’avez peut-être jamais vue ! À partir d’archives audiovisuelles l’INA revient sur l’histoire de la ville et son lien avec le cinéma. Un programme fait d’images d’archives variées pour un voyage dans le temps garanti.

En partenariat avec l’Hybride et l’INA Hautsde-France (Institut national de l’Audiovisuel)

L’Hybride 18 Rue Gosselet 59000 Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.lhybride.org »}]

Découvrez Lille comme vous ne l’avez jamais vue à partir d’images d’archives audiovisuelles qui vous montreront la ville sous un autre jour et son histoire avec le cinéma.

© INA – Inauguration six salles de cinéma à Lille – Office national de radiodiffusion télévision française (ORTF) – Paris – 1973