Ciné-rencontre, La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt

Informations pratiques

Ciné-rencontre Dimanche 22 novembre, 14h30 La Grande Scène du Chesnay Yvelines

Placement libre – Participation aux frais – Plein tarif : 12 € – Abonné : 10 € – Moins de 26 ans : 7 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-22T14:30:00+01:00 – 2026-11-22T19:03:00+01:00

Fin : 2026-11-22T14:30:00+01:00 – 2026-11-22T19:03:00+01:00

Après les réalisateurs Claude Sautet et Claude Lelouch, nous vous invitons à partir à la rencontre de l’acteur Alain Delon.

Avec le documentaire « Delon, cet inconnu », qu’il qualifiait lui-même d’« époustouflant », découvrez le portrait intime et méconnu d’une légende du cinéma français. Cet après-midi s’achèvera avec « La Piscine », film culte célébrant les retrouvailles du couple mythique Alain Delon et Romy Schneider.

Les séances seront précédées d’une présentation des films, enrichie par la participation exceptionnelle d’invités surprises.

14H30 : « ALAIN DELON, CET INCONNU » (2015) – DURÉE 1H30

RÉALISATEUR PHILIPPE KOHLY

PRODUCTION NILAYA PRODUCTION

À travers des archives, des extraits de films et des interviews rares, ce documentaire retrace la vie et la carrière de l’acteur. Au fil de ses confidences, se dessine le portrait d’un homme complexe, solitaire et insaisissable.

17H00 – « LA PISCINE » (1969) DE JACQUES DERAY– DURÉE 2H03

AVEC ROMY SCHNEIDER, ALAIN DELON, JANE BIRKIN, MAURICE RONET

PRODUCTION SNC

Crédit photo © SNC – Société Nouvelle de Cinématographie, Tritone Cinematographica

Jean-Paul et Marianne coulent des jours paisibles dans leur villa de Saint-Tropez jusqu’à l’arrivée d’Harry et de sa fille Pénélope. La présence de cet ancien ami fait ressurgir tensions, jalousies et désirs, faisant peu à peu basculer l’atmosphère estivale…

Entracte entre les deux projections

Le Patio sera ouvert avant les séances et entre les films.

Possibilité de n’assister qu’à une seule séance au choix.

La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel-de-Saint-Martin Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0611/fListeManifs.aspx?idstructure=0611 »}]

Alain Delon

© SNC – Société Nouvelle de Cinématographie, Tritone Cinematographica