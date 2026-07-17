Ciné Rosa • 2 août, Cinéma du Panthéon, Paris

Informations pratiques

Ciné Rosa • 2 août Dimanche 2 août, 12h00 Cinéma du Panthéon Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-02T12:00:00+02:00 – 2026-08-02T15:00:00+02:00

Fin : 2026-08-02T12:00:00+02:00 – 2026-08-02T15:00:00+02:00

FJORD de Cristian Mungiu

Cinéma du Panthéon 13, rue Victor-Cousin, Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/cine-rosa-fjord?_gl=1*8253na*_gcl_au*MTM3ODgyMzkzMC4xNzgwMDU4Mjk2LjEyMzQ5MjgxNzMuMTc4MTE4MjY2Ni4xNzgxMTgyNjY2*_ga*MTE2NjUwOTExMi4xNzcyMDk3NTc1*_ga_39H9VBFX7G*czE3ODMzNTEwNDAkbzY2JGcxJHQxNzgzMzUxMDYxJGozOSRsMCRoMjE0NjcyMDYxOQ.. »}]

Ciné rosa