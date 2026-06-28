Okay Cactus • Etage70 • Percheye SUPERSONIC Paris

OKAY CACTUS (22h00)

(Indie pop – Paris, FR)

Une cassette audio retrouvée, la BO d’un voyage d’été :

OKAY CACTUS construit son univers coloré depuis sa chambre, influencé par la scène indie pop et les grooves de la French Touch.

Un paysage se crée alors : la voix fragile du musicien répond aux guitares funky ; basse percutante et synthés rétro se mêlent pour former une pop solaire au son analogique.

Les refrains sont entêtants, chantés avec naïveté et célèbrent une légèreté adolescente, comme une réaction à un monde qui se grisonne. On peut penser à Phoenix, Parcels, ou Tahiti 80.

À l’occasion de la sortie de son album “IDEAL”, OKAY CACTUS s’entoure et dévoile son live en 2025.

Les 3 influences : Phoenix, Parcels & Tahiti 80

https://okaycactus.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/@okaycactus/

ETAGE70 (21h00)

(Blues rock – Paris, FR)

Dernier lauréat du très convoité tremplin du festival Blues sur Seine, Etage70 continue de faire son chemin dans la scène blues-rock parisienne.

Créé il y a moins de deux ans, le groupe puise son inspiration dans le blues, le blues-rock et le rock psychédélique des années 60 et 70, tout en aﬃrmant une identité bien à lui.

Portés par un son authentique, des textes en français ancrés dans le présent et une énergie scénique communicative, les quatre musiciens rendent hommage à leurs influences (Hendrix, Cream, Stevie Ray Vaughan..) tout en insuﬄant un vent de modernité au Blues-rocK

Les 3 influences : Jimi Hendrix, Christone «Kingfish» Ingram & Stevie Ray Vaughan

https://linktr.ee/Etage70

https://youtube.com/@etage70?si=F7Ox5SVZzcj-0xbJ

PERCHEYE (20h00)

(Indie – B&D Production – Paris, FR)

Compositeur et interprète, mais aussi artiste peintre, Tristan Rolland se révélait en tant que prodige indie pop en 2023 avec Demi-mesure, premier album sous le nom de Percheye.

2 ans plus tard, le projet solo est définitivement sorti de sa chambre et grave dans le marbre son identité de groupe à part entière.

SOFA, c’est une suite logique, le fruit de l’alliance inaltérable entre Tristan et son backing band en live. En l’occurrence Thomas Valay (guitare), Julien Bacquart (basse) et Thomas Henry (batterie).

Cet EP n’est pas que l’ouverture d’un nouveau chapitre explorant autant de groove que d’ambiances posées, confrontant son indie au rock, à la soul et même au jazz.

C’est aussi la concrétisation d’une belle histoire d’amitié, entre quatre garçons pour qui vivre une expérience collective sera toujours plus important que récolter des lauriers. Il y a pourtant fort à parier que cela leur arrive, tant la qualité et la maturité sont plus qu’au rendez-vous !

Les 3 influences : Arctic Monkeys, Parcels & Mac Demarco

https://www.youtube.com/@percheye

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Jeudi 16 Juillet 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

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SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Parcels, Cage the Elephant & The Black Keys

Le jeudi 16 juillet 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-16T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-17T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-16T19:00:00+02:00_2026-07-16T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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