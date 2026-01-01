Ciné spectacle : Drôles d’inventions Fondation Jérôme Seydoux-Pathé Paris

Ces découvertes réelles ou fantasmées ont révolutionné le quotidien de leurs utilisateurs, les ont fait rêver et ont parfois semé le chaos. Dès le début, elles deviennent une source d’inspiration pour le cinéma, donnant libre cours aux situations les plus insolites et aux gags les plus amusants.

Sous la forme d’un ciné-spectacle, un savant fou vous présente ses drôles de machines et réveille la magie des origines du cinéma en s’entourant des talents d’un pianiste improvisateur et d’instruments aux résonnances étranges et mystérieuses.



Spectacle conçu et animé par Chloé Cavillier.

Les séances sont accompagnées par les pianistes issus de la classe d’improvisation de Jean-François Zygel (CNSMDP).

A partir de 6 ans – Durée : 1h de spectacle

Réservation à l’adresse contact@fondationpathe.com, via le formulaire en ligne ou sur la billetterie en ligne.



Les ateliers sont pensés pour être fait en famille. Les parents accompagnent et participent aux ateliers.

Lors de l’achat des billets il faut prendre un billet pour chacun des membres du groupe.

Les dates :

– samedi 10 janvier à 17h

– samedi 14 février à 11h

– jeudi 30 avril à 14h30

– samedi 13 juin à 11h

De l’électricité à l’aviation en passant par le cinéma, partons explorer les folles inventions ayant marqué le XIXe et le XXe siècle !

Du jeudi 01 janvier 2026 au samedi 11 juillet 2026 :

payant

Tarif unique : 8 €

Forfait Famille (4 places, maximum 2 adultes) : 28 €

Forfait Famille Plus (5 places, maximum 2 adultes) : 32 €

Entrée supplémentaire au delà de 5 places : 4 €

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 73 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-01T01:00:00+01:00

fin : 2026-07-12T01:59:59+02:00

Date(s) :

Fondation Jérôme Seydoux-Pathé 73 avenue des Gobelins 75013 Paris

https://www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com/event/2564 +33183791896 contact@fondationpathe.com https://www.facebook.com/fondationjeromeseydouxpathe/ https://www.facebook.com/fondationjeromeseydouxpathe/



Afficher la carte du lieu Fondation Jérôme Seydoux-Pathé et trouvez le meilleur itinéraire

