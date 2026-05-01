Cineclub Tanabata Les Délices de Tokyo Cinéma Mazarin Nevers
Cineclub Tanabata Les Délices de Tokyo Cinéma Mazarin Nevers vendredi 22 mai 2026.
Nevers
Cineclub Tanabata Les Délices de Tokyo
Cinéma Mazarin 120 Rue de Charleville Nevers Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:30:00
fin : 2026-05-22 22:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Ce film franco-germano-japonais réalisé par Naomi Kawase, sorti en 2015 au Japon est tiré du roman homonyme de Durian Sukegawa.
Le film se déroule à Tokyo, où le patron d’une échoppe de pâtisserie traditionnelle est surpris par l’insistance d’une vieille dame à vouloir travailler à ses côtés. On a vraiment envie de gouter !
Rendez vous le 22 mai à 18h30 au Cinémazarin.
Tarif adhérent 5€. .
Cinéma Mazarin 120 Rue de Charleville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Cineclub Tanabata Les Délices de Tokyo
L’événement Cineclub Tanabata Les Délices de Tokyo Nevers a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cap Grand Nevers
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