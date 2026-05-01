Cineclub Tanabata Les Délices de Tokyo Cinéma Mazarin Nevers

Nevers

Cineclub Tanabata Les Délices de Tokyo

Cinéma Mazarin 120 Rue de Charleville Nevers Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:30:00

fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Ce film franco-germano-japonais réalisé par Naomi Kawase, sorti en 2015 au Japon est tiré du roman homonyme de Durian Sukegawa.

Le film se déroule à Tokyo, où le patron d’une échoppe de pâtisserie traditionnelle est surpris par l’insistance d’une vieille dame à vouloir travailler à ses côtés. On a vraiment envie de gouter !

Rendez vous le 22 mai à 18h30 au Cinémazarin.

Tarif adhérent 5€. .

Cinéma Mazarin 120 Rue de Charleville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Cineclub Tanabata Les Délices de Tokyo

L’événement Cineclub Tanabata Les Délices de Tokyo Nevers a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cap Grand Nevers