Nuit européenne des Musées à Nevers Musée de la Faïence Nevers
Nuit européenne des Musées à Nevers Musée de la Faïence Nevers samedi 23 mai 2026.
Nevers
Nuit européenne des Musées à Nevers
Musée de la Faïence 16 Rue Saint-Genest Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
A l’occasion de la Nuit des Musées le samedi 23 mai , voici un beau programme !
– De 18h à 23h Les trois clés les légumes Animation
À l’occasion de la Nuit des musées, parcourez les trois musées du centre-ville de Nevers (Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, musée archéologique de la Porte du Croux et Espace Patrimoine du Palais ducal) à la recherche d’indices pour débusquer les légumes cachés dans nos monuments.
Prenez aussi le temps de savourer des préparations de saison, pour révéler tous les arômes de cette soirée.
Familles, dès 6 ans. Gratuit sans inscription. Lieu de rendez vous Musée de la Faïence, Palais Ducal, Porte du Croux
– De 18h à 23h Ouverture libre du Musée de la Faïence.
Pendant la nuit des musée, le musée de la Faïence et des Beaux-Arts vous ouvre ses portes gratuitement pour découvrir ses collections à la tombée du jour. Prenez le temps de découvrir pour les derniers jours de l’exposition temporaire Vulgaires !
Familles, dès 6 ans. Gratuit sans inscription. Lieu de rendez vous Musée de la Faïence.
– De 18h à 23h Ouverture de l’Espace patrimoine du Palais ducal
À l’occasion de la Nuit des musées, l’Espace Patrimoine vous invite à un voyage dans le temps pour (re)découvrir Nevers son lien intime avec la Loire, le quartier disparu des Pâtis et les grandes transformations qui ont façonné la ville.
Familles, dès 6 ans. Gratuit sans inscription. Lieu de rendez vous Palais Ducal (rue Sabatier)
– De 18h à 23h Ouverture du Musée archéologique du Nivernais
Le musée archéologique du nivernais ouvre gratuitement ses portes. En partenariat avec le Musée de la faïence et des beaux-arts de la ville de Nevers.
Familles, dès 3 ans. Gratuit sans inscription. Lieu de rendez vous Musée archéologie de la Porte du Croux, rue de la Porte du Croux .
– De 20h à 22h30 Jeux de société historique & animations
L’Association De cartes et de dés vous propose diverses animations ludiques au sein de la Porte du Croux
– une sélection de jeux de société sur le thème de l’histoire, ludique et fun, à venir découvrir et essayer. De quoi s’amuser, apprendre, et célébrer notre patrimoine culturel et historique.
– une animation Les Loups-Garous de Thiercelieux avec un jeu spécial grand format, et des animateurs costumés.
Tous publics, dès 8 ans. Gratuit sans inscription. Lieu de rendez vous Musée archéologique de la Porte du Croux, rue de la porte du Croux. .
Musée de la Faïence 16 Rue Saint-Genest Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr
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English : Nuit européenne des Musées à Nevers
L’événement Nuit européenne des Musées à Nevers Nevers a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cap Grand Nevers
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