Nevers

Spectacle Illusions Tour

Rue Amiral Jacquinot Nevers Agora Nevers Nièvre

Tarif : 28 – 28 – 52 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 18:00:00

fin : 2026-05-19 20:00:00

Date(s) :

2026-05-19 2026-05-20

Illusions Tour, le plus grand spectacle itinérant de magie d’Europe arrive à Nevers du 19 mai au 20 mai.

Un spectacle pour toute la famille.

Petits et grands vont rapidement être entraînés dans un monde où tout n’est qu’illusion…

Les surprises extraordinaires vont s’enchaîner avec des apparitions, disparitions, lévitations, mentalisme, …

Notre illusionniste vedette Eric LEE, est un magicien français en lien avec les plus grands créateurs d’illusions à Las Végas. Il se met au piano à queue et s’envole avec l’impressionnant instrument ! D’une cage imposante de plusieurs mètres de haut, évidemment totalement vide, il fait apparaître un hélicoptère de 8 mètres d’envergure et son pilote…

Les spectateurs, installés à 360° autour de la scène, ne vont rien perdre de tous ces exploits et tenteront de comprendre l’incompréhensible pas sûr qu’ils y arrivent…

De la magie, mais pas que …

Plein de belles surprises vont émailler le show

– Un visuel aérien poétique avec Aléssia Macaggi qui évoluera à 8 mètres de hauteur.

– Glenn qui défiera l’équilibre avec ses monocycles.

– De la magie comique.

– Un numéro de Quick-Change primé au dernier Festival de Massy.

– Les danseuses d’Illusions Tour qui nous offrirons quelques ponctuations.

L’événement à Nevers

L’arrivée du chapiteau géant d’Illusions Tour à Nevers va marquer les esprits.

C’est un Zénith itinérant de 1650 places qui se promène de ville en ville.

Les artistes de ce show hors-norme vont se produire à Nevers pour une série de 3 représentations.

Centre-Expo AGORA rue Amiral Jacquinot, 58 000 Nevers

Séances

Mardi 19 mai 18h et 20h30.

Mercredi 13 mai 15h

Durée du spectacle 2 h (dont 20 minutes d’entracte)

Ouverture des portes 45 mn avant la représentation

Restauration sur place avant le spectacle et pendant l’entracte .

Rue Amiral Jacquinot Nevers Agora Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@illusions-tour.com

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English : Spectacle Illusions Tour

L’événement Spectacle Illusions Tour Nevers a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Cap Grand Nevers