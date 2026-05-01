Salon du Livre Ancien 3ème édition Palais Ducal Nevers
Salon du Livre Ancien 3ème édition Palais Ducal Nevers samedi 16 mai 2026.
Nevers
Salon du Livre Ancien 3ème édition
Palais Ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Le Salon du Livre ancien revient à Nevers le weekend 16 et 17 mai de 10h à 18h au Palais ducal (salles Mazarin et Henriette de Clèves). Entrée gratuite
Une douzaine de bouquinistes et libraires spécialisés vous proposeront livres anciens, ouvrages rares, BD, affiches, gravures… pour tous les curieux et collectionneurs.
Côté animations
• Exposition d’ex-libris par la médiathèque
• Ateliers gratuits pour créer le vôtre (sur inscription)
En parallèle exposition du photographe Alain Cornu, consacrée aux bouquinistes des quais de Paris (du 11 au 28 mai)
Présentation et dédicace samedi à 16h .
Palais Ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Salon du Livre Ancien 3ème édition
L’événement Salon du Livre Ancien 3ème édition Nevers a été mis à jour le 2026-05-07 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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