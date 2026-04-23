Ciné’Jazz avec le Festival de Jazz de Figeac et le Cinéma Charles Boyer Figeac
Ciné’Jazz avec le Festival de Jazz de Figeac et le Cinéma Charles Boyer Figeac samedi 16 mai 2026.
Figeac
Ciné’Jazz avec le Festival de Jazz de Figeac et le Cinéma Charles Boyer
2 bd pasteur Figeac Lot
Tarif : 4 – 4 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16 16:30:00
Date(s) :
2026-05-16
En écho à la programmation du Festival de Jazz de Figeac, (en savoir plus) l’Astrolabe vous propose la diffusion d’un film
En écho à la programmation du Festival de Jazz de Figeac, (en savoir plus) l’Astrolabe vous propose la diffusion d’un film
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2 bd pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie
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English :
Echoing the program of the Figeac Jazz Festival, (find out more) l?Astrolabe offers you the screening of a film
L’événement Ciné’Jazz avec le Festival de Jazz de Figeac et le Cinéma Charles Boyer Figeac a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Figeac
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