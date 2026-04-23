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Ciné’Jazz avec le Festival de Jazz de Figeac et le Cinéma Charles Boyer Figeac

Ciné’Jazz avec le Festival de Jazz de Figeac et le Cinéma Charles Boyer Figeac

Ciné’Jazz avec le Festival de Jazz de Figeac et le Cinéma Charles Boyer Figeac samedi 16 mai 2026.

Adresse : 2 bd pasteur

Ville : 46100 Figeac

Département : Lot

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 4 4 Général

Figeac

Ciné’Jazz avec le Festival de Jazz de Figeac et le Cinéma Charles Boyer

2 bd pasteur Figeac Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16 16:30:00

Date(s) :
2026-05-16

En écho à la programmation du Festival de Jazz de Figeac, (en savoir plus) l’Astrolabe vous propose la diffusion d’un film

En écho à la programmation du Festival de Jazz de Figeac, (en savoir plus) l’Astrolabe vous propose la diffusion d’un film

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2 bd pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie  

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English :

Echoing the program of the Figeac Jazz Festival, (find out more) l?Astrolabe offers you the screening of a film

L’événement Ciné’Jazz avec le Festival de Jazz de Figeac et le Cinéma Charles Boyer Figeac a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Figeac

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