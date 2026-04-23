Figeac

Ciné’Jazz avec le Festival de Jazz de Figeac et le Cinéma Charles Boyer

2 bd pasteur Figeac Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16 16:30:00

Date(s) :

2026-05-16

En écho à la programmation du Festival de Jazz de Figeac, (en savoir plus) l’Astrolabe vous propose la diffusion d’un film

En écho à la programmation du Festival de Jazz de Figeac, (en savoir plus) l’Astrolabe vous propose la diffusion d’un film

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2 bd pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie

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English :

Echoing the program of the Figeac Jazz Festival, (find out more) l?Astrolabe offers you the screening of a film

L’événement Ciné’Jazz avec le Festival de Jazz de Figeac et le Cinéma Charles Boyer Figeac a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Figeac