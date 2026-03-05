Cinéma A touch of Sin avec l’association des échanges franco-chinois Place du Temple Montélimar
Cinéma A touch of Sin avec l'association des échanges franco-chinois Place du Temple Montélimar samedi 2 mai 2026.
Cinéma A touch of Sin avec l’association des échanges franco-chinois
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
2026-05-02 14:00:00
2026-05-02
A Touch of Sin est un film chinois réalisé par Jia Zhangkhe en 2013 avec Jiang Wu, Wang Baoqiang, Zhao Tao.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
A Touch of Sin is a 2013 Chinese film directed by Jia Zhangkhe and starring Jiang Wu, Wang Baoqiang, Zhao Tao.
L’événement Cinéma A touch of Sin avec l’association des échanges franco-chinois Montélimar a été mis à jour le 2026-03-05 par Montélimar Tourisme Agglomération