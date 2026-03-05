Cinéma A touch of Sin avec l’association des échanges franco-chinois Place du Temple Montélimar

Cinéma A touch of Sin avec l’association des échanges franco-chinois

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

A Touch of Sin est un film chinois réalisé par Jia Zhangkhe en 2013 avec Jiang Wu, Wang Baoqiang, Zhao Tao.

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A Touch of Sin is a 2013 Chinese film directed by Jia Zhangkhe and starring Jiang Wu, Wang Baoqiang, Zhao Tao.

L’événement Cinéma A touch of Sin avec l’association des échanges franco-chinois Montélimar a été mis à jour le 2026-03-05 par Montélimar Tourisme Agglomération