Cinéma Autofiction Place du Temple Montélimar

Montélimar

Cinéma Autofiction

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-17

Autofiction est un film réalisé par Pedro Almodovar avec Barbara Lennie, Leonardo Sbaraglia.

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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Autofiction is a film directed by Pedro Almodovar and starring Barbara Lennie, Leonardo Sbaraglia.

L’événement Cinéma Autofiction Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération