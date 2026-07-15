Cinéma Bande de filles Cinéma Labor Dieulefit

Informations pratiques

Dieulefit

Cinéma Bande de filles

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

1h 52 mn — Drame Tout public

De Céline Sciamma Par Céline Sciamma Avec Karidja Touré, Assa Sylla, Lindsay Karamoh

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Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com

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English :

1 hr 52 min? Drama | Suitable for all ages

By Céline Sciamma | Directed by Céline Sciamma | Starring Karidja Touré, Assa Sylla, Lindsay Karamoh

L’événement Cinéma Bande de filles Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux