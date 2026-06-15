Open US tennis de Dieulefit Dieulefit
Open US tennis de Dieulefit Dieulefit samedi 18 juillet 2026.
Dieulefit
Open US tennis de Dieulefit
15 Allée des Promenades Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-18
Tableaux jeune et senior, messieurs et dames.
juge arbitre Bertille Périer
Inscription via TEN’UP
Buvette sur place
.
15 Allée des Promenades Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 98 88 26
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English :
Draws: junior and senior, men’s and women’s.
Tournament director: Bertille Périer
Registration via TEN’UP
Refreshments available on site
L’événement Open US tennis de Dieulefit Dieulefit a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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