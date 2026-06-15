Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Open US tennis de Dieulefit Dieulefit

Open US tennis de Dieulefit Dieulefit samedi 18 juillet 2026.

Adresse : 15 Allée des Promenades

Ville : 26220 Dieulefit

Département : Drôme

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Tarif :

Dieulefit

Open US tennis de Dieulefit

15 Allée des Promenades Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-18

Tableaux jeune et senior, messieurs et dames.
juge arbitre Bertille Périer
Inscription via TEN’UP
Buvette sur place
  .

15 Allée des Promenades Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 98 88 26 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Draws: junior and senior, men’s and women’s.
Tournament director: Bertille Périer
Registration via TEN’UP
Refreshments available on site

L’événement Open US tennis de Dieulefit Dieulefit a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

À voir aussi à Dieulefit (Drôme)