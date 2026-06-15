Dieulefit

Open US tennis de Dieulefit

15 Allée des Promenades Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-18

Tableaux jeune et senior, messieurs et dames.

juge arbitre Bertille Périer

Inscription via TEN’UP

Buvette sur place

.

15 Allée des Promenades Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 98 88 26

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English :

Draws: junior and senior, men’s and women’s.

Tournament director: Bertille Périer

Registration via TEN’UP

Refreshments available on site

L’événement Open US tennis de Dieulefit Dieulefit a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux