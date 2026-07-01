LAS NOCHES DE CORAZON Corazon Café Dieulefit
jeudi 16 juillet 2026 · Corazon Café · Dieulefit
Informations pratiques
Dieulefit
LAS NOCHES DE CORAZON
Corazon Café 10 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-08-13 22:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Las noches de corazon
Tous les jeudis pendant la période estivale du 16 juillet au 13 août. De 19h à 22h.
Apéro concert sous l’ombre des tilleuls .
Cocktails et tapas fait maison.
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Corazon Café 10 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 22 91 27 97
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English :
Nights of the Heart
Every Thursday during the summer season, from July 16 to August 13. From 7:00 p.m. to 10:00 p.m.
Aperitif and concert in the shade of the linden trees.
Cocktails and homemade tapas.
L’événement LAS NOCHES DE CORAZON Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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