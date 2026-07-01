LAS NOCHES DE CORAZON Corazon Café Dieulefit

Informations pratiques

Dieulefit

LAS NOCHES DE CORAZON

Corazon Café 10 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-08-13 22:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Las noches de corazon

Tous les jeudis pendant la période estivale du 16 juillet au 13 août. De 19h à 22h.

Apéro concert sous l’ombre des tilleuls .

Cocktails et tapas fait maison.

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Corazon Café 10 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 22 91 27 97

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English :

Nights of the Heart

Every Thursday during the summer season, from July 16 to August 13. From 7:00 p.m. to 10:00 p.m.

Aperitif and concert in the shade of the linden trees.

Cocktails and homemade tapas.

L’événement LAS NOCHES DE CORAZON Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux