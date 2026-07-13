Cinéma Paris vu par … Cinéma Labor Dieulefit
jeudi 16 juillet 2026 · Cinéma Labor · Dieulefit
Informations pratiques
Dieulefit
Cinéma Paris vu par …
Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 21:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
1h30mn — comédie dramatique
Tout public
De Jean-Luc Godard, Jean Douchet, Eric Rohmer
Par Claude Chabrol, Jean Douchet
Avec Barbara Wilkind, François Chappey, Jean-Pierre Andreani
.
Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com
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English :
1h30mn ? Comedy-drama
Suitable for all ages
By Jean-Luc Godard, Jean Douchet, Eric Rohmer
Written by Claude Chabrol, Jean Douchet
Starring Barbara Wilkind, François Chappey, Jean-Pierre Andreani
L’événement Cinéma Paris vu par … Dieulefit a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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