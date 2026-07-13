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Cinéma Paris vu par … Cinéma Labor Dieulefit

jeudi 16 juillet 2026 · Cinéma Labor · Dieulefit

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Cinéma Labor
Adresse
55 rue Justin Jouve
Ville
26220 Dieulefit
Département
Drôme
Tarif

Dieulefit

Cinéma Paris vu par …

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 21:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

1h30mn — comédie dramatique
Tout public
De Jean-Luc Godard, Jean Douchet, Eric Rohmer
Par Claude Chabrol, Jean Douchet
Avec Barbara Wilkind, François Chappey, Jean-Pierre Andreani
  .

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57  cinelabor@gmail.com

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English :

1h30mn ? Comedy-drama
Suitable for all ages
By Jean-Luc Godard, Jean Douchet, Eric Rohmer
Written by Claude Chabrol, Jean Douchet
Starring Barbara Wilkind, François Chappey, Jean-Pierre Andreani

L’événement Cinéma Paris vu par … Dieulefit a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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