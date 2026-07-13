Cinéma Paris vu par … Cinéma Labor Dieulefit

Informations pratiques

Dieulefit

Cinéma Paris vu par …

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 21:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

1h30mn — comédie dramatique

Tout public

De Jean-Luc Godard, Jean Douchet, Eric Rohmer

Par Claude Chabrol, Jean Douchet

Avec Barbara Wilkind, François Chappey, Jean-Pierre Andreani

.

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

1h30mn ? Comedy-drama

Suitable for all ages

By Jean-Luc Godard, Jean Douchet, Eric Rohmer

Written by Claude Chabrol, Jean Douchet

Starring Barbara Wilkind, François Chappey, Jean-Pierre Andreani

L’événement Cinéma Paris vu par … Dieulefit a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux