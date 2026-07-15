Informations pratiques

Dieulefit

Soirée musicale

Place de la poste Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18 00:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Ce 11 juillet ,la Mine d’art quitte sa grotte bien fraîche pour une soirée musicale sur la place de la Poste . Un concert avec un groupe local vers 19h30, suivi à 21h de YOG duo de groove intergalactique ….

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Place de la poste Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes laminedart@yahoo.com

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English :

On July 11, the Mine d’art will leave its cool cave for a musical evening at Place de la Poste. A concert featuring a local band will begin around 7:30 p.m., followed at 9:00 p.m. by YOG, an intergalactic groove duo….

L’événement Soirée musicale Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux