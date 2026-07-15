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AGENDA · Dieulefit

vide placard cour exterieure de l’hôpital local Dieulefit

samedi 18 juillet 2026 · cour exterieure de l'hôpital local · Dieulefit

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
cour exterieure de l'hôpital local
Adresse
cour extérieure hopital local de Dieulefit
Ville
26220 Dieulefit
Département
Drôme
Tarif

Dieulefit

vide placard

cour exterieure de l’hôpital local cour extérieure hopital local de Dieulefit Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 09:00:00
fin : 2026-07-18 12:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Vide placard organisé par l’association Les Cigales Dieulefitoises , qui œuvre pour la vie sociale et culturelle des résidents de l’hôpital local, devenu Ehpad.
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cour exterieure de l’hôpital local cour extérieure hopital local de Dieulefit Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 95 53  admissions-dieulefit@ghpp.fr

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English :

A closet clearance sale organized by the association Les Cigales Dieulefitoises, which works to promote the social and cultural well-being of residents at the local hospital, now a long-term care facility.

L’événement vide placard Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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