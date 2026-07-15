vide placard cour exterieure de l’hôpital local Dieulefit

Informations pratiques

Dieulefit

vide placard

cour exterieure de l’hôpital local cour extérieure hopital local de Dieulefit Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 09:00:00

fin : 2026-07-18 12:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Vide placard organisé par l’association Les Cigales Dieulefitoises , qui œuvre pour la vie sociale et culturelle des résidents de l’hôpital local, devenu Ehpad.

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cour exterieure de l’hôpital local cour extérieure hopital local de Dieulefit Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 95 53 admissions-dieulefit@ghpp.fr

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English :

A closet clearance sale organized by the association Les Cigales Dieulefitoises, which works to promote the social and cultural well-being of residents at the local hospital, now a long-term care facility.

L’événement vide placard Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux