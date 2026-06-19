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Cinéma Belleville-sur-Loire

Cinéma Belleville-sur-Loire

Cinéma Belleville-sur-Loire mardi 23 juin 2026.

Adresse : 14 Rue de Beaumont

Ville : 18240 Belleville-sur-Loire

Département : Cher

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 6.5 6.5 6.5 Tarif de base plein tarif

Belleville-sur-Loire

Cinéma

14 Rue de Beaumont Belleville-sur-Loire Cher

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
6.5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 20:30:00
fin : 2026-06-23

Date(s) :
2026-06-23

Vivaldi et moi
Au début du XVIIIe siècle, l’Ospedale della Pietà à Venise recueille et forme de jeunes orphelines à la musique. Dissimulées au public, souvent masquées ou derrière une grille, l’orchestre de jeunes filles se produit pour les riches mécènes de l’institution. Cécilia, 20 ans, y excelle en tant que violoniste. Jusqu’au jour où l’arrivée d’un nouveau maître de musique, Antonio Vivaldi, vient bousculer sa vie et celle de l’Ospedale. 6.5  .

14 Rue de Beaumont Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 65 82 

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English :

Vivaldi and Me

L’événement Cinéma Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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