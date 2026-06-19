Cinéma Belleville-sur-Loire
Cinéma Belleville-sur-Loire mardi 23 juin 2026.
Belleville-sur-Loire
Cinéma
14 Rue de Beaumont Belleville-sur-Loire Cher
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
6.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 20:30:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Vivaldi et moi
Au début du XVIIIe siècle, l’Ospedale della Pietà à Venise recueille et forme de jeunes orphelines à la musique. Dissimulées au public, souvent masquées ou derrière une grille, l’orchestre de jeunes filles se produit pour les riches mécènes de l’institution. Cécilia, 20 ans, y excelle en tant que violoniste. Jusqu’au jour où l’arrivée d’un nouveau maître de musique, Antonio Vivaldi, vient bousculer sa vie et celle de l’Ospedale. 6.5 .
14 Rue de Beaumont Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 65 82
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English :
Vivaldi and Me
L’événement Cinéma Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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