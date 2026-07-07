Cinéma Cowboy Bebop aux Templiers cycle japanime ! Place du Temple Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Cinéma Cowboy Bebop aux Templiers cycle japanime !

Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 16:15:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

À la suite de l’explosion d’un camion-citerne sur Mars, l’équipage du vaisseau spatial Bebop mène l’enquête pour retrouver le mystérieux auteur d’une attaque bactériologique.

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Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

%C0 Following the explosion of a tanker truck on Mars, the %E9crew of the Bebop spacecraft is %E8leading the investigation to track down the mysterious perpetrator of a biological attack.

L’événement Cinéma Cowboy Bebop aux Templiers cycle japanime ! Montélimar a été mis à jour le 2026-07-04 par Montélimar Tourisme Agglomération