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Cinéma d’époque dans la salle des Cordeliers, Les Cordeliers, Mâcon

samedi 19 septembre 2026 · Les Cordeliers · Mâcon

Cinéma d’époque dans la salle des Cordeliers, Les Cordeliers, Mâcon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Les Cordeliers
Adresse
30 rue Loché
Ville
71000 Mâcon
Département
Saône-et-Loire

Cinéma d’époque dans la salle des Cordeliers 19 et 20 septembre Les Cordeliers Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

L’association Ciné et Mémoire fait revivre le cinéma dans cette salle que beaucoup de Mâconnais ont fréquentée : les plus anciens l’ont connue sous le nom de cinéma Rex ; Les Cordeliers pour les plus jeunes. À travers des projections de films 16 mm, découvrez les grandes réalisations mâconnaises des années 1950/1960, avec les grands ensembles, les lycées, les industries, la piscine… mais aussi l’invention du cinéma et de la photographie.

Les Cordeliers 30 rue Loché Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
L’association Ciné et Mémoire fait revivre le cinéma dans cette salle que beaucoup de Mâconnais ont fréquentée : les plus anciens l’ont connue sous le nom de cinéma Rex ; Les Cordeliers pour les plus…

©Ville de Mâcon

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