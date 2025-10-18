Cinéma d’époque dans la salle des Cordeliers, Les Cordeliers, Mâcon

Informations pratiques

Cinéma d’époque dans la salle des Cordeliers 19 et 20 septembre Les Cordeliers Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

L’association Ciné et Mémoire fait revivre le cinéma dans cette salle que beaucoup de Mâconnais ont fréquentée : les plus anciens l’ont connue sous le nom de cinéma Rex ; Les Cordeliers pour les plus jeunes. À travers des projections de films 16 mm, découvrez les grandes réalisations mâconnaises des années 1950/1960, avec les grands ensembles, les lycées, les industries, la piscine… mais aussi l’invention du cinéma et de la photographie.

Les Cordeliers 30 rue Loché Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’association Ciné et Mémoire fait revivre le cinéma dans cette salle que beaucoup de Mâconnais ont fréquentée : les plus anciens l’ont connue sous le nom de cinéma Rex ; Les Cordeliers pour les plus…

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