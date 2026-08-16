Cinéma des petits Bibliothèque Maurice Genevoix Paris
samedi 12 septembre 2026 · Bibliothèque Maurice Genevoix · Paris
Informations pratiques
Cinéma pour les petits – dès 4 ans
À 11h, parce que le samedi matin est fait pour prendre son temps !
Installez-vous confortablement à la bibliothèque pour un moment de cinéma spécialement pensé pour les jeunes spectateurs. Nous proposons une sélection de courts métrages adaptés aux enfants à partir de 4 ans, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Au fil des saisons, découvrez des programmes variés qui invitent à rire, rêver et s’émerveiller. En septembre, les héros de la littérature jeunesse prennent vie à l’écran à travers de magnifiques adaptations d’albums. En octobre, on se fait peur mais pas trop ! En novembre, on découvre des courts métrages qui mettent en appétit ! En décembre, place aux histoires douces et réconfortantes pour se cocooner pendant l’hiver.
Une belle occasion de partager un moment en famille, de découvrir de nouveaux univers et de nourrir l’imaginaire des plus jeunes. Petit plus : les enfants peuvent entrer et sortir de la séance si besoin, sans aucune gêne. Une façon douce et respectueuse de découvrir le plaisir du cinéma à leur rythme.
Des séances pour rêver en grand… même quand on est petit ! ✨
Samedi 12 septembre, 11h
Samedi 3 octobre, 11h
Samedi 28 novembre, 11h
Samedi 26 décembre, 11h
Du cinéma pour les petits, pour rêver comme les grands !
Le samedi 12 septembre 2026
de 11h00 à 12h00
Le samedi 03 octobre 2026
de 11h00 à 12h00
Le samedi 28 novembre 2026
de 11h00 à 12h00
Le samedi 26 décembre 2026
de 11h00 à 12h00
gratuit
Réservation par mail à
bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par téléphone au 01 46 07 35 05 ou
enfin auprès des bibliothécaires sur place.
Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T14:00:00+02:00
fin : 2026-12-26T13:00:00+01:00
Date(s) : 2026-09-12T11:00:00+02:00_2026-09-12T12:00:00+02:00;2026-10-03T11:00:00+02:00_2026-10-03T12:00:00+02:00;2026-11-28T11:00:00+02:00_2026-11-28T12:00:00+02:00;2026-12-26T11:00:00+02:00_2026-12-26T12:00:00+02:00
Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris
+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR
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