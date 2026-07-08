Cinéma Dry Leaf aux Templiers Place du Temple Montélimar
mercredi 16 septembre 2026 · Place du Temple · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Cinéma Dry Leaf aux Templiers
Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar Drôme
Tarif : – – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 19:00:00
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Lisa, photographe sportif, disparaît, laissant une lettre dans laquelle elle demande de ne pas la chercher.
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Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
Lisa, a sports photographer, has gone missing, leaving behind a letter in which she asks people not to look for her.
L’événement Cinéma Dry Leaf aux Templiers Montélimar a été mis à jour le 2026-07-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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