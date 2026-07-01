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Cinéma en plein air, Centre de loisirs Le Roucan, Saint-Martin-de-Valgalgues

dimanche 12 juillet 2026 · Centre de loisirs Le Roucan · Saint-Martin-de-Valgalgues

Cinéma en plein air, Centre de loisirs Le Roucan, Saint-Martin-de-Valgalgues

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Lieu
Centre de loisirs Le Roucan
Adresse
30520 Saint-Martin-de-Valgalgues
Ville
30520 Saint-Martin-de-Valgalgues
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Cinéma en plein air Dimanche 12 juillet, 19h00 Centre de loisirs Le Roucan Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-12T19:00:00+02:00 – 2026-07-12T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-12T19:00:00+02:00 – 2026-07-12T22:00:00+02:00

God Save the Tuche (comédie).

Centre de loisirs Le Roucan 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 30 12 03 »}]
Installez-vous confortablement et profitez de la séance. Cinéma Film

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