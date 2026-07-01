Les mardis de Saint-Martin, Esplanade Charles de Gaulle, Saint-Martin-de-Valgalgues

Informations pratiques

Les mardis de Saint-Martin Mardi 21 juillet, 14h00 Esplanade Charles de Gaulle Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T14:00:00+02:00 – 2026-07-21T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-21T14:00:00+02:00 – 2026-07-21T23:30:00+02:00

Esplanade Charles de Gaulle 30520 Saint-Martin-de-Valgualgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 30 12 03 »}]

Concours de boules, repas, animation DJ et karaoké organisés par l’asso Lo Recanton.