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Cinéma en plein air – Esplanade Séoul / Guro, Esplanade de Séoul / District de Guro, Issy-les-Moulineaux

vendredi 3 juillet 2026 · Esplanade de Séoul / District de Guro · Issy-les-Moulineaux

Cinéma en plein air – Esplanade Séoul / Guro, Esplanade de Séoul / District de Guro, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Lieu
Esplanade de Séoul / District de Guro
Adresse
Square Blériot - Issy-les-Moulineaux
Ville
92130 Issy-les-Moulineaux
Département
Hauts-de-Seine

Cinéma en plein air – Esplanade Séoul / Guro Vendredi 3 juillet, 18h00 Esplanade de Séoul / District de Guro Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T18:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-03T18:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:59:00+02:00

Dès 18 h, venez partager en famille, entre amis ou voisins des moments de convivialités autour d’animations ludiques proposées par la CLAVIM et de structures gonflables proposées par vos conseils de quartier.
Vers 19h un apéritif en musique sera offert aux habitants en partenariat avec le Réacteur, et pour poursuivre dans cette ambiance de fête, vous aurez la possibilité de pique-niquer et/ou de vous restaurer sur place.
Après les animations, à 22h 30, la projection du film Le Royaume de Kensuké sera proposé à l’Esplanade de Séoul / Guro.

Esplanade de Séoul / District de Guro Square Blériot – Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France
20ème édition du festival du « Cinéma en plein air » cinéma plein air

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