Les Cocheurs d’Issy : 7e balade, spéciale lève-tôt, Passerelle du parc de l’Île Saint-Germain, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Les Cocheurs d’Issy : 7e balade, spéciale lève-tôt Samedi 11 juillet, 07h00 Passerelle du parc de l’Île Saint-Germain Hauts-de-Seine

Gratuit sur inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T07:00:00+02:00 – 2026-07-11T09:00:00+02:00

Fin : 2026-07-11T07:00:00+02:00 – 2026-07-11T09:00:00+02:00

Vous souhaitez vous initier à l’ornithologie mais ne savez pas par où commencer ? Rejoignez le réseau Issy-Nature pour des balades ornithologiques entre débutants. Prêt de jumelles, découverte d’applications, conseils d’ouvrages.

Les cocheurs d’Issy, initiation aux balades ornithologiques, samedi 11 juillet 2026 de 7h à 9h, gratuit. Dès 12 ans

Participez aux balades mensuelles pour découvrir les 110 espèces d’oiseaux référencées à Issy. Ouvert aux débutants le rendez-vous fait l’objet d’un compte-rendu envoyé par email aux cocheurs et permet de découvrir sa ville autrement, en petit groupe et à travers les saisons. Le réseau Issy-Nature fourni les jumelles !

En ornithologie, la coche consiste à sortir observer les oiseaux et à noter chaque espèce rencontrée sur une liste pour tenter d’en recenser un maximum avant le 31 décembre. Une chasse au trésor grandeur nature, où les oiseaux remplacent les pièces d’or !

Néophyte ou observateur aguerri, les sorties conviviales en petit groupe sont ouvertes à tous. Ensemble, nous sillonnons Issy à la recherche des espèces qui peuplent notre environnement urbain.

Rejoindre les Cocheurs d’Issy, c’est adopter un nouveau regard sur sa ville, apprendre à reconnaître ses voisins à plumes, et contribuer activement à la préservation de la biodiversité locale.

Samedi 11 juillet 2026 à 7h, rendez-vous à l’entrée de la passerelle menant au parc départemental de l’Île Saint-Germain, 170 quai de Stalingrad

Depuis la passerelle, le groupe déambulera dans le parc jusqu’à 9h et peut-être au-delà pour observer les oiseaux d’eau.

Passerelle du parc de l’Île Saint-Germain 170 quai de Stalingrad 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://issynature.eventbrite.fr/ »}]

Initiation mensuelle aux balades ornithologiques en petit groupe. Débutants bienvenus. Issy-Nature CLAVIM