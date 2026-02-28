Chabeuil

Cinéma en plein air JUSTE UNE ILLUSION

Terrain des Faucons Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 22:00:00

fin : 2026-07-02 22:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent.

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Terrain des Faucons Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 17 11 culturecinechabeuil@gmail.com

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English :

It’s 1985, and Vincent, soon to be 13, lives in a middle-class Parisian suburb, with a distant older brother and parents in constant conflict.

L’événement Cinéma en plein air JUSTE UNE ILLUSION Chabeuil a été mis à jour le 2026-05-10 par Valence Romans Tourisme