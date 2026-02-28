Cinéma en plein air JUSTE UNE ILLUSION Chabeuil
Cinéma en plein air JUSTE UNE ILLUSION Chabeuil vendredi 3 juillet 2026.
Chabeuil
Cinéma en plein air JUSTE UNE ILLUSION
Terrain des Faucons Chabeuil Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 22:00:00
fin : 2026-07-02 22:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent.
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Terrain des Faucons Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 17 11 culturecinechabeuil@gmail.com
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English :
It’s 1985, and Vincent, soon to be 13, lives in a middle-class Parisian suburb, with a distant older brother and parents in constant conflict.
L’événement Cinéma en plein air JUSTE UNE ILLUSION Chabeuil a été mis à jour le 2026-05-10 par Valence Romans Tourisme
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