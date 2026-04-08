CINEMA EN PLEIN AIR LE SECRET DE KHEOPS Camping du Gué Saint Léonard Mayenne

Mayenne

CINEMA EN PLEIN AIR LE SECRET DE KHEOPS

Camping du Gué Saint Léonard 818 Rue Saint-Léonard Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 22:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Le principe est simple, s’installer au cœur des lieux de vie (places de villages, places de quartiers…) ou dans des lieux insolites et atypiques (base nautique, château…) pour partager un film. Chaque été, ces séances permettent d’amener le cinéma au plus près des habitants !

Sauvages

De Barbara Schulz / 2025 / France / 1h38 / Aventure

Le trésor du pharaon Khéops a-t-il été découvert pendant la campagne d’Égypte de Napoléon, ramené en France, puis caché à Paris ? Christian Robinson, archéologue flamboyant aux méthodes peu orthodoxes, en est persuadé, depuis la découverte d’une mystérieuse inscription lors de nouvelles fouilles au Caire. Bien décidé à déchiffrer les indices laissés par Dominique Vivant Denon, le premier directeur du Louvre, Christian Robinson se lance alors dans une quête du trésor hors du commun a travers Paris, des archives poussiéreuses du Louvre jusqu’aux cabinets secrets de la Malmaison. Il embarque dans son aventure sa fille et son petit-fils, dans l’espoir insensé de réaliser à Paris la plus grande découverte archéologique du XXIe siècle…

Repli Préau du camping

Menu spécial La Cuisine de Lé (en lien avec le film)

Blind test cinéma & musiques avant la projection .

Camping du Gué Saint Léonard 818 Rue Saint-Léonard Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 20 46 contact@atmospheres53.org

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English :

The idea is simple: to set up in the heart of a lively place (village squares, neighborhood squares, etc.) or in unusual and atypical locations (water sports center, castle, etc.) to share a film. Every summer, these screenings bring the cinema closer to local residents!

L’événement CINEMA EN PLEIN AIR LE SECRET DE KHEOPS Mayenne a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne