Informations pratiques

Maubourguet

Cinéma en plein air

MAUBOURGUET Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 22:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Oubliez le canapé, la télécommande et les on regarde quoi ce soir ? cet été, rendez-vous sous les étoiles pour des soirées cinéma en plein air pleines de charme et de bonne humeur.

Une toile géante, la douceur des nuits d’été, quelques éclats de rire et une ambiance conviviale… voilà le programme !

Entre amis, en famille ou même en solo, venez profiter d’un moment hors du temps où le cinéma prend l’air et où les souvenirs se fabriquent en direct.

Le film du jour sera Le Rêve américain

2h 01min | Comédie

De Anthony Marciano

Avec Jean-Pascal Zadi, Raphaël Quenard, Olga Mouak

Synopsis

Personne n’aurait parié sur Jérémy, coincé derrière le comptoir d’un vidéo club à Amiens, ou sur Bouna, lorsqu’il faisait des ménages à l’aéroport d’Orly. Sans contacts, sans argent et avec un niveau d’anglais plus qu’approximatif, rien ne les prédestinait à devenir des agents qui comptent en NBA.

Inspiré d’une histoire vraie, ce film raconte le parcours de deux outsiders qui, grâce à leur passion absolue pour le basket et leur amitié indéfectible, ont bravé tous les obstacles pour réaliser leur Rêve Américain.

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MAUBOURGUET Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 30 09 cinema.leurope@gmail.com

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English :

Forget the couch, the remote, and the “What should we watch tonight?” %BB: This summer, meet up under the stars for charming, fun-filled outdoor movie nights.

A giant screen, balmy summer nights, a few bursts of laughter, and a friendly atmosphere—that’s the plan!

Whether with friends, family, or even on your own, come enjoy a timeless moment where cinema comes to life under the open sky and memories are made right before your eyes.

Today’s film will be: The American Dream

2h 01min | Comedy

By Anthony Marciano

Starring Jean-Pascal Zadi, Raphaël Quenard, Olga Mouak

Synopsis

No one would have bet on Jérémy, stuck behindthe counter of a video store in Amiens, or on Bouna, when he was doing cleaning jobs at Orly Airport. With no connections, no money, and a less-than-perfect grasp of English, nothing suggested they were destined to become major players in the NBA.

Inspired by a true story, this film tells the story of two underdogs who, thanks to their absolute passion for basketball and their unwavering friendship, overcame every obstacle to achieve their American Dream.

L’événement Cinéma en plein air Maubourguet a été mis à jour le 2026-06-25 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65