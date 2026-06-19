Cinéma en plein air Maubourguet
jeudi 9 juillet 2026 · Maubourguet
Informations pratiques
Maubourguet
Cinéma en plein air
MAUBOURGUET Maubourguet Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 22:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Oubliez le canapé, la télécommande et les on regarde quoi ce soir ? cet été, rendez-vous sous les étoiles pour des soirées cinéma en plein air pleines de charme et de bonne humeur.
Une toile géante, la douceur des nuits d’été, quelques éclats de rire et une ambiance conviviale… voilà le programme !
Entre amis, en famille ou même en solo, venez profiter d’un moment hors du temps où le cinéma prend l’air et où les souvenirs se fabriquent en direct.
Le film du jour sera Le Rêve américain
2h 01min | Comédie
De Anthony Marciano
Avec Jean-Pascal Zadi, Raphaël Quenard, Olga Mouak
Synopsis
Personne n’aurait parié sur Jérémy, coincé derrière le comptoir d’un vidéo club à Amiens, ou sur Bouna, lorsqu’il faisait des ménages à l’aéroport d’Orly. Sans contacts, sans argent et avec un niveau d’anglais plus qu’approximatif, rien ne les prédestinait à devenir des agents qui comptent en NBA.
Inspiré d’une histoire vraie, ce film raconte le parcours de deux outsiders qui, grâce à leur passion absolue pour le basket et leur amitié indéfectible, ont bravé tous les obstacles pour réaliser leur Rêve Américain.
.
MAUBOURGUET Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 30 09 cinema.leurope@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Forget the couch, the remote, and the “What should we watch tonight?” %BB: This summer, meet up under the stars for charming, fun-filled outdoor movie nights.
A giant screen, balmy summer nights, a few bursts of laughter, and a friendly atmosphere—that’s the plan!
Whether with friends, family, or even on your own, come enjoy a timeless moment where cinema comes to life under the open sky and memories are made right before your eyes.
Today’s film will be: The American Dream
2h 01min | Comedy
By Anthony Marciano
Starring Jean-Pascal Zadi, Raphaël Quenard, Olga Mouak
Synopsis
No one would have bet on Jérémy, stuck behindthe counter of a video store in Amiens, or on Bouna, when he was doing cleaning jobs at Orly Airport. With no connections, no money, and a less-than-perfect grasp of English, nothing suggested they were destined to become major players in the NBA.
Inspired by a true story, this film tells the story of two underdogs who, thanks to their absolute passion for basketball and their unwavering friendship, overcame every obstacle to achieve their American Dream.
L’événement Cinéma en plein air Maubourguet a été mis à jour le 2026-06-25 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
À voir aussi à Maubourguet (Hautes-Pyrénées)
- Atelier bien-être MAUBOURGUET Maubourguet 1 juillet 2026
- Projection Médiathèque Maubourguet 4 juillet 2026
- Concert au Café du centre Café du centre Maubourguet 7 juillet 2026
- Tour de France 2026 MAUBOURGUET Maubourguet 8 juillet 2026
- Concert au Café du centre Café du centre Maubourguet 10 juillet 2026