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AGENDA · Maubourguet

Projection Médiathèque Maubourguet

samedi 4 juillet 2026 · Médiathèque · Maubourguet

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
MAUBOURGUET
Ville
65700 Maubourguet
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Maubourguet

Projection

Médiathèque MAUBOURGUET Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 16:00:00
fin : 2026-07-04 11:30:00

Date(s) :
2026-07-04

La médiathèque de Maubourguet célèbre la fête du cinéma en projetant un film qui a marqué la décennie 1980.

Venez avec votre tenue la plus chic rétro !!
Horaires d’ouverture de la médiathèque
Le mardi de 9h à 12h
Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi de 9h à 12h   .

Médiathèque MAUBOURGUET Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 49 08  mediatheque.maubourguet@adour-madiran.fr

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English :

The Maubourguet Media Center is celebrating the Film Festival by screening a movie that left its mark on the 1980s.

Come dressed in your fanciest retro outfit!!

L’événement Projection Maubourguet a été mis à jour le 2026-06-26 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

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