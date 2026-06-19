Informations pratiques

Maubourguet

Projection

Médiathèque MAUBOURGUET Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 16:00:00

fin : 2026-07-04 11:30:00

Date(s) :

2026-07-04

La médiathèque de Maubourguet célèbre la fête du cinéma en projetant un film qui a marqué la décennie 1980.

Venez avec votre tenue la plus chic rétro !!

Horaires d’ouverture de la médiathèque

Le mardi de 9h à 12h

Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Le samedi de 9h à 12h .

Médiathèque MAUBOURGUET Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 49 08 mediatheque.maubourguet@adour-madiran.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Maubourguet Media Center is celebrating the Film Festival by screening a movie that left its mark on the 1980s.

Come dressed in your fanciest retro outfit!!

L’événement Projection Maubourguet a été mis à jour le 2026-06-26 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65