Projection Médiathèque Maubourguet
samedi 4 juillet 2026 · Médiathèque · Maubourguet
Informations pratiques
Maubourguet
Projection
Médiathèque MAUBOURGUET Maubourguet Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 16:00:00
fin : 2026-07-04 11:30:00
Date(s) :
2026-07-04
La médiathèque de Maubourguet célèbre la fête du cinéma en projetant un film qui a marqué la décennie 1980.
Venez avec votre tenue la plus chic rétro !!
Horaires d’ouverture de la médiathèque
Le mardi de 9h à 12h
Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi de 9h à 12h .
Médiathèque MAUBOURGUET Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 49 08 mediatheque.maubourguet@adour-madiran.fr
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English :
The Maubourguet Media Center is celebrating the Film Festival by screening a movie that left its mark on the 1980s.
Come dressed in your fanciest retro outfit!!
L’événement Projection Maubourguet a été mis à jour le 2026-06-26 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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