Tour de France 2026 MAUBOURGUET Maubourguet

Informations pratiques

Maubourguet

Tour de France 2026

MAUBOURGUET Centre-ville Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Le Tour de France fait étape à Maubourguet !

Maubourguet vibrera au rythme de la Grande Boucle à l’occasion de la 5ᵉ étape du Tour de France reliant Lannemezan à Pau sur une distance de 158,5 km. Une belle occasion de partager un moment sportif, festif et populaire au cœur de notre commune !

1) Les horaires à retenir

Passage de la caravane publicitaire 14h37

Passage du premier coureur 16h27

2) Des animations pour petits et grands

Pour faire de cet événement une véritable fête populaire, plusieurs animations seront proposées

Le célèbre Bar à Saucissons Cochonou

Une exposition de 2CV qui ravira les passionnés d’automobiles anciennes

Une ambiance conviviale et festive pour célébrer le passage du plus grand événement cycliste au monde.

3) Stationnement et circulation ce qu’il faut savoir !

Afin d’assurer la sécurité des coureurs, des spectateurs et de l’organisation, des mesures exceptionnelles seront mises en place.

Interdiction de stationnement

Le stationnement sera strictement interdit sur le parcours du Tour, depuis le rond-point de l’avenue d’Auch jusqu’au rond-point de l’avenue de Tarbes Du mardi 7 juillet 2026 à 14h00 Jusqu’au mercredi 8 juillet 2026 à 20h00

Les rues adjacentes au parcours pourront également connaître des perturbations importantes de stationnement. Nous remercions les riverains de prendre leurs dispositions en conséquence.

Interdiction de circulation

La circulation sera interdite sur le même parcours Le mercredi 8 juillet 2026 de 13h00 à 18h00

Le détail des voies concernées figure dans l’arrêté de police joint à cette information.

Le Tour de France est un événement exceptionnel qui rassemble toutes les générations. Nous vous attendons nombreux pour faire de cette journée une grande fête populaire et offrir aux coureurs un accueil chaleureux aux couleurs de Maubourguet !

Rendez-vous le 8 juillet pour vivre ensemble la magie du Tour !

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MAUBOURGUET Centre-ville Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 30 09 mairie@ville-maubourguet.fr

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English :

The Tour de France is stopping in Maubourguet!

Maubourguet will be buzzing with excitement for the 5th stage of the Tour de France, which runs from Lannemezan to Pau over a distance of 158.5 km. A wonderful opportunity to enjoy a sporting, festive, and community-oriented event right in the heart of our town!

1) Key times to remember

Passage of the promotional caravan: 2:37 p.m.

Passage of the first rider: 4:27 p.m.

2) Activities for all ages

To make this event a true community celebration, several activities will be offered:

The famous Cochonou Sausage Bar

A 2CV exhibition that will delight vintage car enthusiasts

A friendly and festive atmosphere to celebrate the passage of the world’s biggest cycling event.

3) Parking and Traffic: What You Need to Know!

To ensure the safety of the riders, spectators, and event organizers, special measures will be implemented.

Parking Ban:

Parking will be strictly prohibited along the Tour route, from the roundabout on Avenue d’Auch to the roundabout on Avenue de Tarbes: ? From Tuesday, July 7, 2026, at 2:00 p.m. ? Until Wednesday, July 8, 2026, at 8:00 p.m.

Streets adjacent to the route may also experience significant parking disruptions. We thank local residents for making the necessary arrangements accordingly.

Traffic Restrictions:

Traffic will be prohibited along the same route: ? Wednesday, July 8, 2026, from 1:00 PM to 6:00 PM

Details of the affected roads are listed in the police order attached to this notice.

The Tour de France is an exceptional event that brings together all generations. We hope to see many of you there to make this day a great celebration for everyone and to give the riders a warm welcome in the colors of Maubourguet!

See you on July 8 to experience the magic of the Tour together!

L’événement Tour de France 2026 Maubourguet a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65