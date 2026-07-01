Cinéma en plein air Saint-Marcel
vendredi 31 juillet 2026 · Saint-Marcel
Informations pratiques
Saint-Marcel
Cinéma en plein air
Salle des fêtes Saint-Marcel Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:45:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
La Médiathèque Intercommunale des Hauts du Val de Saône vous propose une projection du film Un Ours dans le Jura . Retrouvez sur place une buvette et le camion de pizzas Cyno Pizz’.
Pensez à prévoir un siège et un gilet.
En cas de mauvais temps, la projection sera déplacée sous le hangar d’Eric Echilley à la sortie du village, direction Montigny-lès-Cherlieu.
Entrée libre. .
Salle des fêtes Saint-Marcel 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 77 73 78 mediathque@cchvs.fr
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English : Cinéma en plein air
L’événement Cinéma en plein air Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-07-18 par JUSSEY TOURISME
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