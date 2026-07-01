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AGENDA · Saint-Marcel

Cinéma en plein air Saint-Marcel

vendredi 31 juillet 2026 · Saint-Marcel

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
21:45:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
70500 Saint-Marcel
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Marcel

Cinéma en plein air

Salle des fêtes Saint-Marcel Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:45:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

La Médiathèque Intercommunale des Hauts du Val de Saône vous propose une projection du film Un Ours dans le Jura . Retrouvez sur place une buvette et le camion de pizzas Cyno Pizz’.
Pensez à prévoir un siège et un gilet.
En cas de mauvais temps, la projection sera déplacée sous le hangar d’Eric Echilley à la sortie du village, direction Montigny-lès-Cherlieu.
Entrée libre.   .

Salle des fêtes Saint-Marcel 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 77 73 78  mediathque@cchvs.fr

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English : Cinéma en plein air

L’événement Cinéma en plein air Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-07-18 par JUSSEY TOURISME

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