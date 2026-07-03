Cinéma en plein air – Super Seven x Jardin21 Jardin21 Paris

Informations pratiques

Deuxième session pour la résidence mensuelle de Super Seven.

En effet, chaque mois sera l’occasion d’une projection d’un long métrage mettant à l’honneur des réalisatrices féminines

cette session mettra en avant le film de La Bataille de Solférino, de Justine Triet.

Mercredi 08 juillet – 20h-23h30

Prix libre à partir de 4 euros

Billetterie de l’événement

ᰔENTRÉE LIBRE DU JARDINᰔ

T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig

M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin

RER(E) Gare de Pantin

Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin

V ́ ́

Le Jardin21 est un ancien verger du XIXème siècle transformé depuis 2018 en une friche végétale et culturelle. Cette saison, notre jardin-potager ouvre ses portes du 2 avril au 26 septembre, avec une programmation toujours aussi hybride et engagée : DJ sets, stand-up, rencontres, projections, spectacles, performances, ateliers, marchés, initiations au jardinage pour les enfants et les adultes…

Last but not least, nos bars et notre cantine sont ouverts en continu du mercredi au dimanche pour chiller comme il se doit.

Plus d’infos sur jardin21.fr

Bar & restauration sur place

Toutous bienvenus

Horaires

mer 12h-00h, jeu 12h-02h, ven-sam : 12h-04h, dim 12h-22h

Nous trouver

12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig

M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin

RER(E) Gare de Pantin

Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin.

Une projection engagée de réalisatrice par mois, ça vous tente ?

Le mercredi 08 juillet 2026

de 20h00 à 23h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-09T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T20:00:00+02:00_2026-07-08T23:30:00+02:00

Jardin21 12A, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

https://www.jardin21.fr/events/cinema-en-plein-air-super-seven-x-jardin21-2



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