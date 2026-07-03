Cinéma en plein air – Super Seven x Jardin21 Jardin21 Paris
mercredi 8 juillet 2026 · Jardin21 · Paris
Informations pratiques
Deuxième session pour la résidence mensuelle de Super Seven.
En effet, chaque mois sera l’occasion d’une projection d’un long métrage mettant à l’honneur des réalisatrices féminines
cette session mettra en avant le film de La Bataille de Solférino, de Justine Triet.
Mercredi 08 juillet – 20h-23h30
Prix libre à partir de 4 euros
ᰔENTRÉE LIBRE DU JARDINᰔ
T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig
M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin
RER(E) Gare de Pantin
Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin
V ́ ́
Le Jardin21 est un ancien verger du XIXème siècle transformé depuis 2018 en une friche végétale et culturelle. Cette saison, notre jardin-potager ouvre ses portes du 2 avril au 26 septembre, avec une programmation toujours aussi hybride et engagée : DJ sets, stand-up, rencontres, projections, spectacles, performances, ateliers, marchés, initiations au jardinage pour les enfants et les adultes…
Last but not least, nos bars et notre cantine sont ouverts en continu du mercredi au dimanche pour chiller comme il se doit.
Plus d’infos sur jardin21.fr
Bar & restauration sur place
Toutous bienvenus
Horaires
mer 12h-00h, jeu 12h-02h, ven-sam : 12h-04h, dim 12h-22h
Nous trouver
12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris
T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig
M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin
RER(E) Gare de Pantin
Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin.
Une projection engagée de réalisatrice par mois, ça vous tente ?
Le mercredi 08 juillet 2026
de 20h00 à 23h30
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-09T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T20:00:00+02:00_2026-07-08T23:30:00+02:00
Jardin21 12A, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris
https://www.jardin21.fr/events/cinema-en-plein-air-super-seven-x-jardin21-2
Afficher la carte du lieu Jardin21 et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Webinaire : quelle place pour l’IA dans le travail social ? 3 juillet 2026
- Le jardin Atlantique jardin Atlantique Paris 3 juillet 2026
- STAGE TISSAGE CONTEMPORAIN / UPCYCLING Ateliers SAINT-BLAISE Paris 3 juillet 2026
- Sport Capital à tout âge à la Fabrique de la Solidarité La Fabrique de la Solidarité Paris 3 juillet 2026
- La bibliothèque Georges Brassens est de sortie ! Jardin Françoise-Héritier PARIS 3 juillet 2026