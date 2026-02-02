Cinéma en plein air Tempête de boulettes géantes Monts

Cinéma en plein air Tempête de boulettes géantes

Rue de la Plaine Monts Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Flint Lockwood est inventeur. Jusqu’ici, toutes ses inventions bizarres, depuis les chaussures que l’on se pulvérise sur les pieds jusqu’au traducteur de pensées pour singe, ont été des échecs spectaculaires qui ont causé d’innombrables problèmes à sa petite ville, Swallow en Château.

Cette fois, Flint est bien décidé à inventer quelque chose qui rendra les gens heureux. Pourtant, lorsque sa nouvelle création, la machine à transformer l’eau en nourriture, détruit la grand-place avant de disparaître dans les nuages, il pense que sa carrière d’inventeur est définitivement fichue. Jusqu’à ce que l’incroyable se produise il se met à pleuvoir des cheeseburgers ! Sa machine marche ! Les averses de nourriture connaissent un succès instantané, et Flint se fait vite une nouvelle amie Sam Spark .

Rue de la Plaine Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Flint Lockwood is an inventor. So far, all his bizarre inventions, from shoes you spray on your feet to a thought translator for monkeys, have been spectacular failures that have caused countless problems for his small town, Swallow, Chateau.

