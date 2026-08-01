Cinéma en plein air Toy Story 5 La Motte-Chalancon
jeudi 13 août 2026 · La Motte-Chalancon
Informations pratiques
La Motte-Chalancon
Cinéma en plein air Toy Story 5
Jardin du fort La Motte-Chalancon Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Dans Toy Story 5, les jouets traditionnels affrontent la concurrence de la technologie moderne, incarnée par Lilypad, une tablette interactive.
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Jardin du fort La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 68 fol26@fol26.fr
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English :
In *Toy Story 5*, traditional toys face competition from modern technology, embodied by Lilypad, an interactive tablet.
L’événement Cinéma en plein air Toy Story 5 La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Pays Diois
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