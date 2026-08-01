UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Motte-Chalancon

Cinéma en plein air Toy Story 5 La Motte-Chalancon

jeudi 13 août 2026 · La Motte-Chalancon

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
21:30:00
Adresse
Jardin du fort
Ville
26470 La Motte-Chalancon
Département
Drôme
Tarif
5 5 5

La Motte-Chalancon

Cinéma en plein air Toy Story 5

Jardin du fort La Motte-Chalancon Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:30:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Dans Toy Story 5, les jouets traditionnels affrontent la concurrence de la technologie moderne, incarnée par Lilypad, une tablette interactive.
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Jardin du fort La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 68  fol26@fol26.fr

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English :

In *Toy Story 5*, traditional toys face competition from modern technology, embodied by Lilypad, an interactive tablet.

L’événement Cinéma en plein air Toy Story 5 La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Pays Diois

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