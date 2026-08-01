Concert chez Loule Be Lumina Rue du bourg La Motte-Chalancon
mercredi 12 août 2026 · Rue du bourg · La Motte-Chalancon
Informations pratiques
La Motte-Chalancon
Concert chez Loule Be Lumina
Rue du bourg Chez Loule La Motte-Chalancon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
CONCERT au bar chez LOULE
18h et 21h Be Lumina Mirella et sa bande Pop music
3 chanteuses (Compos et reprises)
Food truck Réunionnais (rougail saucisses, poulet etc)
.
Rue du bourg Chez Loule La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 56 69 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
CONCERT at LOULE’s bar
6 p.m. and 9 p.m.: Be Lumina Mirella and her band Pop music
3 female singers (original songs and covers)
Reunion Island food truck (rougail with sausages, chicken, etc.)
L’événement Concert chez Loule Be Lumina La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Pays Diois
À voir aussi à La Motte-Chalancon (Drôme)
- Festival Le Champ des Ondes Lac du Pas des ondes La Motte-Chalancon 5 août 2026
- Fête votive de la Motte Chalancon La Motte-Chalancon 7 août 2026
- Burning Fingers en concert l’Ondine de Provence L’ondine de Provence La Motte-Chalancon 13 août 2026
- Cinéma en plein air Toy Story 5 La Motte-Chalancon 13 août 2026
- Concert Les Bretons de l’Est Rue du bourg La Motte-Chalancon 26 août 2026