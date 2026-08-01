UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Motte-Chalancon

Concert chez Loule Be Lumina Rue du bourg La Motte-Chalancon

mercredi 12 août 2026 · Rue du bourg · La Motte-Chalancon

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Lieu
Rue du bourg
Adresse
Chez Loule
Ville
26470 La Motte-Chalancon
Département
Drôme
Tarif

La Motte-Chalancon

Concert chez Loule Be Lumina

Rue du bourg Chez Loule La Motte-Chalancon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

CONCERT au bar chez LOULE
18h et 21h Be Lumina Mirella et sa bande Pop music
3 chanteuses (Compos et reprises)
Food truck Réunionnais (rougail saucisses, poulet etc)
  .

Rue du bourg Chez Loule La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 56 69 28 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

CONCERT at LOULE’s bar
6 p.m. and 9 p.m.: Be Lumina Mirella and her band Pop music
3 female singers (original songs and covers)
Reunion Island food truck (rougail with sausages, chicken, etc.)

L’événement Concert chez Loule Be Lumina La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Pays Diois

À voir aussi à La Motte-Chalancon (Drôme)