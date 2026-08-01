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AGENDA · La Motte-Chalancon

Concert Les Bretons de l’Est Rue du bourg La Motte-Chalancon

mercredi 26 août 2026 · Rue du bourg · La Motte-Chalancon

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Lieu
Rue du bourg
Adresse
Café Chez Loule
Ville
26470 La Motte-Chalancon
Département
Drôme
Tarif

La Motte-Chalancon

Concert Les Bretons de l’Est

Rue du bourg Café Chez Loule La Motte-Chalancon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

S’inspirant des musiques de l’Est, Les Bretons de l’Est révèlent une musique plus volcanique que balkanique.
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Rue du bourg Café Chez Loule La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 56 69 28 

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English :

Drawing inspiration from Eastern European music, Les Bretons de l’Est create music that is more volcanic than Balkan.

L’événement Concert Les Bretons de l’Est La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Pays Diois

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