Cinéma Festival du Film Social Centre du Patrimoine Arménien Valence

Informations pratiques

Valence

Cinéma Festival du Film Social

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 13:00:00

fin : 2026-10-06 21:00:00

Date(s) :

2026-10-06

Projection débat, Festival du Film Social, sur réservation via la billetterie en ligne.

.

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening and discussion, Social Film Festival; reservations required via the online ticket office.

L’événement Cinéma Festival du Film Social Valence a été mis à jour le 2026-08-14 par Valence Romans Tourisme