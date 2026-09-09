Cinéma Festival du Film Social Centre du Patrimoine Arménien Valence
mardi 6 octobre 2026 · Centre du Patrimoine Arménien · Valence
Informations pratiques
Valence
Cinéma Festival du Film Social
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 13:00:00
fin : 2026-10-06 21:00:00
Date(s) :
2026-10-06
Projection débat, Festival du Film Social, sur réservation via la billetterie en ligne.
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Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00
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English :
Screening and discussion, Social Film Festival; reservations required via the online ticket office.
L’événement Cinéma Festival du Film Social Valence a été mis à jour le 2026-08-14 par Valence Romans Tourisme
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