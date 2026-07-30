THE BARRETTE SESH’ Événement Roller Urban Park Valence

Informations pratiques

Valence

THE BARRETTE SESH’ Événement Roller

Urban Park 73 Avenue de Romans Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29 19:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Événement roller organisé par l’association Valence Sports Extrêmes ! La journée du samedi se compose en deux parties le matin -> initiation, l’après-midi best tricks avec des participants du monde entier.

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Urban Park 73 Avenue de Romans Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 55 35 09 thebarrettesesh@gmail.com

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English :

Inline skating event organized by the Valence Sports Extrêmes association! Saturday’s program consists of two parts: in the morning -> introductory sessions; in the afternoon: best tricks featuring participants from around the world.

L’événement THE BARRETTE SESH’ Événement Roller Valence a été mis à jour le 2026-07-23 par Valence Romans Tourisme