THE BARRETTE SESH’ Événement Roller Urban Park Valence
samedi 29 août 2026 · Urban Park · Valence
Informations pratiques
Valence
THE BARRETTE SESH’ Événement Roller
Urban Park 73 Avenue de Romans Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29 19:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Événement roller organisé par l’association Valence Sports Extrêmes ! La journée du samedi se compose en deux parties le matin -> initiation, l’après-midi best tricks avec des participants du monde entier.
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Urban Park 73 Avenue de Romans Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 55 35 09 thebarrettesesh@gmail.com
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English :
Inline skating event organized by the Valence Sports Extrêmes association! Saturday’s program consists of two parts: in the morning -> introductory sessions; in the afternoon: best tricks featuring participants from around the world.
L’événement THE BARRETTE SESH’ Événement Roller Valence a été mis à jour le 2026-07-23 par Valence Romans Tourisme
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