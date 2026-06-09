Concert surprise du centre ville de Valence Valence
Concert surprise du centre ville de Valence Valence samedi 29 août 2026.
Valence
Concert surprise du centre ville de Valence
Place Saint-Jean Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:00:00
fin : 2026-08-29 20:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Le groupe Head’s up organise son concert surprise dans le centre-ville de Valence !
.
Place Saint-Jean Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 68 36 57 headup26.concert@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The group Head’s up organizes a surprise concert in downtown Valence!
L’événement Concert surprise du centre ville de Valence Valence a été mis à jour le 2026-06-05 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Découverte de la reliure, Archives départementales de la Drôme, Valence 9 juin 2026
- Atelier d’initiation Découverte de la reliure Archives départementales de la Drôme Valence 9 juin 2026
- Atelier Parfum De la matière à l’accord Les Bouteilles Valence 10 juin 2026
- Découverte des Archives départementales, Archives départementales de la Drôme, Valence 10 juin 2026
- Découverte des Archives départementales Archives départementales de la Drôme Valence 10 juin 2026