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Concert surprise du centre ville de Valence Valence

Concert surprise du centre ville de Valence Valence samedi 29 août 2026.

Adresse : Place Saint-Jean

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Valence

Concert surprise du centre ville de Valence

Place Saint-Jean Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:00:00
fin : 2026-08-29 20:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Le groupe Head’s up organise son concert surprise dans le centre-ville de Valence !
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Place Saint-Jean Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 68 36 57  headup26.concert@gmail.com

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English :

The group Head’s up organizes a surprise concert in downtown Valence!

L’événement Concert surprise du centre ville de Valence Valence a été mis à jour le 2026-06-05 par Valence Romans Tourisme

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