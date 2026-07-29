THE BARRETTE SESH’ Événement Roller Soirée de clôture Sous Les Oliviers Valence

Informations pratiques

Valence

THE BARRETTE SESH’ Événement Roller Soirée de clôture

Sous Les Oliviers 11 Boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:30:00

fin : 2026-08-29 01:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Événement roller organisé par l’association Valence Sports Extrêmes ! Rendez-vous au Restaurant Sous les Oliviers juste à côté du Pôle Bus pour clôturer l’événement

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Sous Les Oliviers 11 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 55 35 09 thebarrettesesh@gmail.com

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English :

Inline skating event organized by the Valence Sports Extrêmes association! Meet at the Sous les Oliviers restaurant, right next to the Pôle Bus, to wrap up the event.

L’événement THE BARRETTE SESH’ Événement Roller Soirée de clôture Valence a été mis à jour le 2026-07-23 par Valence Romans Tourisme