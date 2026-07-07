Cinéma Home Stories aux Templiers Place du Temple Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Cinéma Home Stories aux Templiers

Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-16

Léa a 16 ans, un petit frère, une grande amie, des parents récemment divorcés, et une tante qu’elle admire.

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Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

She is 16 years old, has a little brother, a close friend, parents who recently divorced, and an aunt whom she admires.

L’événement Cinéma Home Stories aux Templiers Montélimar a été mis à jour le 2026-07-04 par Montélimar Tourisme Agglomération