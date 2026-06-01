Cinéma itinérant en plein air Rue Màlaga Jardin d’enfants Saillans
Cinéma itinérant en plein air Rue Màlaga Jardin d’enfants Saillans mercredi 10 juin 2026.
Saillans
Cinéma itinérant en plein air Rue Màlaga
Jardin d’enfants Boulevard de l’écho Saillans Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 21:30:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Maria Angeles, une Espagnole de 79 ans, vit seule à Tanger, dans le nord du Maroc, où elle profite de sa ville et de son quotidien. Sa vie bascule lorsque sa fille Clara arrive de Madrid pour vendre l’appartement dans lequel elle a toujours vécu….
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Jardin d’enfants Boulevard de l’écho Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 68 labetelumineuse26@gmail.com
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English :
Maria Angeles, a 79-year-old Spaniard, lives alone in Tangier, northern Morocco, where she enjoys her city and her daily life. Her life is turned upside down when her daughter Clara arrives from Madrid to sell the apartment she has always lived in….
L’événement Cinéma itinérant en plein air Rue Màlaga Saillans a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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