Cinéma L’Abandon Salle des fêtes de la Chapelle en Vercors La Chapelle-en-Vercors
mercredi 8 juillet 2026 · Salle des fêtes de la Chapelle en Vercors · La Chapelle-en-Vercors
Informations pratiques
La Chapelle-en-Vercors
Cinéma L’Abandon
Salle des fêtes de la Chapelle en Vercors Salle des fêtes la Chapelle en Vercors La Chapelle-en-Vercors Drôme
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 21:00:00
fin : 2026-07-08 22:40:00
Date(s) :
2026-07-08
L’Abandon film de Vincent Garenq 1h40 Tout public avec avertissement /
Drame dramatique
.
Salle des fêtes de la Chapelle en Vercors Salle des fêtes la Chapelle en Vercors La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 22 38 gestion@vertapop.fr
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English :
*L’Abandon*, a film by Vincent Garenq 1h40 General audience with a warning /
Drama
L’événement Cinéma L’Abandon La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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