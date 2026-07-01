Cinéma L’Abandon Salle des fêtes de la Chapelle en Vercors La Chapelle-en-Vercors

mercredi 8 juillet 2026 · Salle des fêtes de la Chapelle en Vercors · La Chapelle-en-Vercors

Informations pratiques

La Chapelle-en-Vercors

Cinéma L’Abandon

Salle des fêtes de la Chapelle en Vercors Salle des fêtes la Chapelle en Vercors La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 21:00:00

fin : 2026-07-08 22:40:00

Date(s) :

2026-07-08

L’Abandon film de Vincent Garenq 1h40 Tout public avec avertissement /

Drame dramatique

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Salle des fêtes de la Chapelle en Vercors Salle des fêtes la Chapelle en Vercors La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 22 38 gestion@vertapop.fr

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English :

*L’Abandon*, a film by Vincent Garenq 1h40 General audience with a warning /

Drama

L’événement Cinéma L’Abandon La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Vercors Drôme