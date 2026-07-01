Informations pratiques

La Chapelle-en-Vercors

Cinéma Les Contes du Pommier

Salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:00:00

fin : 2026-07-08 20:10:00

Date(s) :

2026-07-08

Les Contes du Pommier, film de Jean-Claude Rozec , Patrik Pass, Léon Vidmar et David Sukup

Tout public, Famille / Comédie, Aventure / 1h10 / Dès 6 ans

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Salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 22 38 gestion@vertapop.fr

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English :

*Les Contes du Pommier*, a film by Jean-Claude Rozec, Patrik Pass, Léon Vidmar, and David Sukup

All Ages, Family / Comedy, Adventure / 1h10 / Ages 6 and up

L’événement Cinéma Les Contes du Pommier La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Vercors Drôme