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AGENDA · La Chapelle-en-Vercors

Cinéma Les Contes du Pommier La Chapelle-en-Vercors

mercredi 8 juillet 2026 · La Chapelle-en-Vercors

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
26420 La Chapelle-en-Vercors
Département
Drôme
Tarif
6 6 Tarif réduit

La Chapelle-en-Vercors

Cinéma Les Contes du Pommier

Salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:00:00
fin : 2026-07-08 20:10:00

Date(s) :
2026-07-08

Les Contes du Pommier, film de Jean-Claude Rozec , Patrik Pass, Léon Vidmar et David Sukup
Tout public, Famille / Comédie, Aventure / 1h10 / Dès 6 ans
  .

Salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 22 38  gestion@vertapop.fr

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English :

*Les Contes du Pommier*, a film by Jean-Claude Rozec, Patrik Pass, Léon Vidmar, and David Sukup
All Ages, Family / Comedy, Adventure / 1h10 / Ages 6 and up

L’événement Cinéma Les Contes du Pommier La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Vercors Drôme

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