CINEMA LE RABELAIS, Cinéma Le Rabelais, Chinon
samedi 19 septembre 2026 · Cinéma Le Rabelais · Chinon
Informations pratiques
CINEMA LE RABELAIS Samedi 19 septembre, 09h00 Cinéma Le Rabelais Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
31 bis Pl. du Général de Gaulle
Samedi de 9h à 12h
Visites exclusives de la cabine de projection.
Cinéma Le Rabelais 31 place du Général-de-Gaulle 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 93 96 18 http://cinémachinon.com Le cinéma le Rabelais ouvre en 1927 dans un bâtiment Art Déco. Aujourd’hui animé par une association, il présente dans son unique salle une programmation variée alternant les films à grand spectacle et le cinéma d’auteur.
31 bis Pl. du Général de Gaulle
©Cinéma Le Rabelais
À voir aussi à Chinon (Indre-et-Loire)
- Corrida de Chinon Chinon 11 septembre 2026
- Festival Voyage en Guitare Chinon 18 septembre 2026
- Initiation à la pratique de la boule de Fort pour les scolaires, Cercle du Bon-Accord, Chinon 18 septembre 2026
- Journée Européenne du Patrimoine Chinon 19 septembre 2026
- Exposition Sur les pas de Jeanne d’Arc, aquarelles de Jean Chen, Hôtel Bodard de la Jacopière – Centre International du Patrimoine, Chinon 19 septembre 2026