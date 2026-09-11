CINEMA LE RABELAIS, Cinéma Le Rabelais, Chinon

Informations pratiques

CINEMA LE RABELAIS Samedi 19 septembre, 09h00 Cinéma Le Rabelais Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

31 bis Pl. du Général de Gaulle

Samedi de 9h à 12h

Visites exclusives de la cabine de projection.

Cinéma Le Rabelais 31 place du Général-de-Gaulle 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 93 96 18 http://cinémachinon.com Le cinéma le Rabelais ouvre en 1927 dans un bâtiment Art Déco. Aujourd’hui animé par une association, il présente dans son unique salle une programmation variée alternant les films à grand spectacle et le cinéma d’auteur.

31 bis Pl. du Général de Gaulle

©Cinéma Le Rabelais