Cinéma Les Fleurs du manguier Place du Temple Montélimar

Montélimar

Cinéma Les Fleurs du manguier

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-06

Les Fleurs du manguier

1h39 vost



Mostra de Venise 2025



Tout public avec avertissement



Réalisé par Akio Fujimoto

Avec Muhammad Shofik Rias Uddin, Shomira Rias Uddin

Japon drame

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Mango Flowers

1h39 ? vost



Venice Mostra 2025



All audiences with warning



Directed by Akio Fujimoto

Starring Muhammad Shofik Rias Uddin, Shomira Rias Uddin

Japan drama

L’événement Cinéma Les Fleurs du manguier Montélimar a été mis à jour le 2026-04-11 par Montélimar Tourisme Agglomération