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Cinéma Les Fleurs du manguier Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Fleurs du manguier Place du Temple Montélimar mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Place du Temple

Adresse : Cinéma Les Templiers

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Tarif : 6 6 6

Montélimar

Cinéma Les Fleurs du manguier

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-12

Date(s) :
2026-05-06

Les Fleurs du manguier
1h39 vost

Mostra de Venise 2025

Tout public avec avertissement

Réalisé par Akio Fujimoto
Avec Muhammad Shofik Rias Uddin, Shomira Rias Uddin
Japon drame
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Mango Flowers
1h39 ? vost

Venice Mostra 2025

All audiences with warning

Directed by Akio Fujimoto
Starring Muhammad Shofik Rias Uddin, Shomira Rias Uddin
Japan drama

L’événement Cinéma Les Fleurs du manguier Montélimar a été mis à jour le 2026-04-11 par Montélimar Tourisme Agglomération

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