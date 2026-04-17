Cinéma Les Fleurs du manguier Place du Temple Montélimar
Cinéma Les Fleurs du manguier Place du Temple Montélimar mercredi 6 mai 2026.
Montélimar
Cinéma Les Fleurs du manguier
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-06
Les Fleurs du manguier
1h39 vost
Mostra de Venise 2025
Tout public avec avertissement
Réalisé par Akio Fujimoto
Avec Muhammad Shofik Rias Uddin, Shomira Rias Uddin
Japon drame
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
Mango Flowers
1h39 ? vost
Venice Mostra 2025
All audiences with warning
Directed by Akio Fujimoto
Starring Muhammad Shofik Rias Uddin, Shomira Rias Uddin
Japan drama
L’événement Cinéma Les Fleurs du manguier Montélimar a été mis à jour le 2026-04-11 par Montélimar Tourisme Agglomération
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